A cidade entre as melhores do Brasil tem 100% do esgoto tratado e qualidade de vida invejável pelos brasileiros
Um refúgio paulista que redefine o bem-estar através de investimentos pesados em infraestrutura
Situada em um ponto estratégico do interior paulista, à cerca de 75 quilômetros da capital e vizinha ao polo tecnológico de Campinas, uma localidade tem se destacado por apresentar indicadores sociais que flertam com o primeiro mundo.
Com uma população estimada em pouco mais de 80 mil habitantes, a região atrai novos moradores não apenas pelo clima ameno ou pelas festividades tradicionais, como a Festa da Uva, mas por um ecossistema urbano que privilegia a saúde pública e a preservação ambiental.
O município integra o Circuito das Frutas e mantém um crescimento ordenado que preserva suas raízes históricas enquanto fomenta um distrito industrial robusto e diversificado.
Infraestrutura e Meio Ambiente
A grande virada de chave, que justifica o título de uma das melhores cidades para se viver no país, reside em sua infraestrutura hídrica.
De acordo com dados recentes da Prefeitura Municipal e do Ranking do Instituto Trata Brasil, Vinhedo atingiu a marca histórica de 100% de esgoto tratado.
Este feito coloca a cidade em um seleto grupo de elite, visto que a média nacional ainda enfrenta déficits severos.
O investimento contínuo em estações de tratamento (ETEs) e a gestão rigorosa da Sanebavi (Saneamento Básico Vinhedo) garantem que nenhum resíduo seja despejado indevidamente em seus mananciais, refletindo diretamente na despoluição de rios e na qualidade da água consumida.
Excelência em Qualidade de Vida
O impacto dessa gestão reflete-se no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado, onde a cidade frequentemente ocupa posições de destaque.
Além do saneamento, o município oferece pontos turísticos renomados, como o Parque Municipal Jayme Ferragut e represas que servem como áreas de lazer contemplativo.
O Ministério do Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado de SP corroboram que a eficiência nos serviços públicos, somada à segurança e ao amplo acesso à saúde, cria uma “bolha” de prosperidade.
Viver em Vinhedo tornou-se o sonho de muitos brasileiros que buscam fugir do caos das metrópoles sem abrir mão da sofisticação urbana e do ar puro.
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