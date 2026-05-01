Família escapa ilesa após acidente com caminhão deixar carro destruído na GO-070, em Inhumas

Acidente ocorreu enquanto médico levava os três filhos para passar o feriado em Ceres

Daniella Bruno -
Acidente ocorreu durante deslocamento pela GO-070 e envolveu um caminhão de carga
Carro ficou completamente destruído após colisão com caminhão na GO-070, em Inhumas. (Imagem: Reprodução/ Instagram/ @zapinhumas)

Um grave acidente foi registrado na GO-070, no povoado de Santa Amália, no município de Inhumas, na noite desta quinta-feira (30). Um carro ficou completamente destruído após bater na traseira de um caminhão carregado de madeira.

O veículo era conduzido por um médico que mora em Goiânia, mas atua há cerca de 10 anos em Ceres.

Ele seguia para a cidade acompanhado dos três filhos, de 14, 12 e 08 anos, para passar o feriado prolongado em família.

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Em entrevista ao Zap Inhumas, o  motorista do carro contou que o caminhão saiu da direita e entrou na pista da esquerda para fazer o retorno, fechando o carro. Ele relatou que ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão.

Imagens mostram o estado do veículo após o impacto, que ficou completamente destruído. Apesar da gravidade do acidente, o motorista e os filhos saíram ilesos.

Sem nenhum ferimento, apenas com o susto, a família considera o episódio como um verdadeiro milagre.

“Na hora que eu vi que ia bater, eu pensei: “vai morrer, Deus proteja”, contou o médico.

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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