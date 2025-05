Estudante de Medicina envolvida em acidente na BR- 060 está internada em estado grave e sob sedação

Acidente aconteceu nesta segunda-feira (05) e duas das ocupantes vieram a óbito

Davi Galvão - 08 de maio de 2025

Isadora segue internada em estado grave. (Foto: Redes Sociais)

A jovem Isadora Nogueira Wesmone, uma das cinco estudantes de medicina que sofreram um acidente na BR-060, município de Indiara nesta segunda-feira (05), segue em estado grave, sob sedação e com pressão baixa.

As informações foram confirmadas à reportagem pelo Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), na manhã desta quinta-feira (08).

Inicialmente, a jovem havia sido levada até o Hospital Municipal de Indiara, de onde foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) e, mais uma vez, transferida nesta terça-feira (06) ao IOG.

Isadora estava no banco traseiro do veículo no momento do acidente e, conforme os bombeiros que atenderam a ocorrência, a vítima apresentava fraturas nos membros inferiores e traumas na região facial.

As outras duas jovens que também estavam no banco de trás, Camilla de Paula Lopes Cavalcante e Anna Luyza Carvalho, vieram a óbito.

Ana Vitoria Gomes e Evelyn Carolina Alves, que estavam no banco da frente, também foram inicialmente atendidas pelo hospital municipal de Indiara.

Ainda na data do acidente, Ana foi encaminhada para o Hospital Clínica do Esporte, mas a unidade informou a reportagem que quadro clínicos só seriam repassados a amigos e familiares.

Embora o Hospital Municipal de Indiara tenha informado que Evelyn havia sido encaminhada até o IOG, a unidade negou que a paciente tenha dado entrada, para exames ou internação.

No entanto, a reportagem do Portal 6 conseguiu apurar com a mãe de Isadora, Cleia Wesmone, que Ana Vitória já saiu da UTI e está em leito de enfermaria, enquanto Evelyn recebeu alta e já se encontra em casa, para continuar a recuperação.

Em tempo

O acidente ocorreu o carro em que elas estavam sair da pista e colidir em um barranco. O impacto foi tão grande que das cinco integrantes do Hyundai HB20, três ficaram presas às ferragens.