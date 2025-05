Sem papa eleito, fumaça preta sai pela 2ª vez, e dia ainda pode ter 2 votações; veja vídeo

Agora, os 133 eleitores retornam à Casa Santa Marta, onde estão hospedados em isolamento do mundo exterior

Folhapress - 08 de maio de 2025

ANDRÉ FONTENELLE

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) – No segundo dia de conclave, a fumaça preta voltou a sair da chaminé da Capela Sistina. O sinal de que os cardeais ainda não chegaram a um consenso sobre quem será o novo papa foi dado às 6h51 de Brasília (11h51 em Roma) desta quinta-feira (8). Foram duas votações nesta manhã.

Agora, os 133 eleitores retornam à Casa Santa Marta, onde estão hospedados em isolamento do mundo exterior, e farão uma pausa para almoço. Às 11h (16h), eles devem retornar à Capela Sistina, onde farão orações e continuarão o conclave. Serão mais duas sessões de voto, se necessário.

A fumaça preta era, de certa forma, algo esperado diante do histórico dos conclaves. De 1903 para cá, só Pio 12, em 1939, foi escolhido no segundo dia pela manhã, na terceira sessão de votos. Dos mais recentes, Joseph Ratzinger se tornou Bento 16 na quarta votação, e Jorge Mario Bergoglio passou a ser Francisco após a quinta sessão, ambos na parte da tarde.

Caso haja um eleito na primeira tentativa desta segunda rodada de quinta-feira (8), os fiéis que aguardam na praça São Pedro verão a fumaça branca. Se não houver um eleito, nenhum sinal será feito ao público, e a segunda votação começa imediatamente. Ao fim desta, caso tampouco haja um cardeal que consiga dois terços dos votos, aí sim a segunda fumaça preta do dia deverá sair da chaminé da capela.

O primeiro dia de votação teve fumaça preta às 16h (21h), 3 horas e 14 minutos após as portas da Capela Sistina fecharem, marcando o início do conclave.

No conclave de 2005, o segundo dia de votação teve fumaça preta às 6h39 (11h39), indicando que as duas sessões da manhã terminaram inconclusivas. No período da tarde, na 4ª votação geral, surgiu enfim a fumaça branca. Eram 12h50 (17h50) do dia 19 de abril. Bento 16 era o novo papa.

Em 2013, o segundo dia de conclave começou com fumaça preta quase no mesmo horário de 2005, às 6h40 (10h40 em Roma, pois o fuso naquele período do ano era de 4 horas a mais). Ou seja, não houve consenso na 2ª e 3ª votações.

À tarde, para alegria da multidão que lotava a praça de São Pedro, a fumaça branca saiu da chaminé às 15h06 (19h06), na 5ª votação (ou seja, houve uma 4ª sessão sem vencedor no início da tarde).