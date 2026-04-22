Quando será o próximo feriado prolongado no Brasil, segundo o calendário

Com datas estratégicas no calendário de 2026, brasileiros já começam a planejar a próxima pausa mais longa na rotina

Gustavo de Souza - 22 de abril de 2026

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Passado o feriado de Tiradentes, muitos brasileiros já começam a olhar o calendário em busca da próxima chance de descanso prolongado. Segundo o calendário oficial de 2026, divulgado pelo governo federal, a próxima data nacional com esse potencial será o Dia do Trabalho, em 1º de maio.

A data aparece como o próximo feriado nacional após 21 de abril e, por isso, entra no radar de trabalhadores, empresas e também do setor de turismo. Em publicação oficial, o Ministério do Turismo apontou o 1º de maio como uma boa oportunidade para viagens curtas e planejamento de lazer.

A organização do calendário deste ano foi formalizada pela Portaria MGI nº 11.460, que definiu os feriados nacionais e os pontos facultativos de 2026 no âmbito da administração pública federal. Embora a norma seja direcionada ao serviço público, ela serve de referência para o país ao reunir as datas nacionais já previstas em lei.

Ainda assim, a ideia de “feriado prolongado” pode variar conforme a cidade, o estado e o setor em que cada trabalhador atua. Isso porque estados e municípios podem ter feriados próprios, além de pontos facultativos adotados por empresas e repartições.

Depois de 1º de maio, outra data que deve movimentar os brasileiros é Corpus Christi, em 4 de junho. Apesar de não ser feriado nacional, o dia consta como ponto facultativo no calendário federal.

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