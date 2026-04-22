A fruta com gostinho de infância que é excelente para ser cultivada em quintal pequeno

Adaptada ao Brasil e tolerante a diferentes condições, a amoreira pode ser uma opção prática para quem quer fruta fresca em casa

Gustavo de Souza -
A fruta com gostinho de infância que é excelente para ser cultivada em quintal pequeno
(Imagem: Captura de Tela/YouTube – Minuto Horta)

Quem já colheu amora direto do pé sabe que poucas frutas carregam tanta memória afetiva. Em muitos quintais brasileiros, a amoreira segue viva como símbolo de uma infância simples, marcada pelos dedos manchados e pelo costume de comer a fruta ainda fresca, no meio da tarde.

Mas a árvore não desperta apenas nostalgia. A Morus nigra, conhecida popularmente como amoreira-preta, também chama atenção pela adaptação a diferentes condições de cultivo, o que ajuda a explicar sua presença em várias regiões do país.

Documentos oficiais do Ministério da Saúde apontam que a espécie pode crescer em ampla variedade de condições climáticas, topográficas e de solo. Essa característica faz da amoreira uma alternativa interessante para quem deseja ter uma frutífera em casa, inclusive em espaços menores.

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O sucesso, porém, depende de manejo adequado, com escolha correta do local de plantio, boa incidência de luz e podas periódicas para conter o crescimento e facilitar a colheita.

Guias técnicos de condução de frutíferas mostram que a poda ajuda a organizar a copa, melhorar a entrada de luz e tornar o manejo mais simples no ambiente doméstico.

Além do valor simbólico, a espécie reúne atributos que interessam ao morador urbano: produção de frutos, possibilidade de condução mais compacta e presença ornamental no quintal. Em vez de ocupar grandes áreas, ela pode ser mantida em porte mais controlado, desde que receba acompanhamento regular.

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Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e repórter do Portal 6.

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