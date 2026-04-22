Carros confiáveis de até R$ 30 mil que não pagam mais IPVA, segundo especialista

Modelos mais antigos se destacam por custo baixo, isenção de imposto e mecânica resistente

Gabriel Yuri Souto - 22 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Encontrar um carro barato, confiável e que ainda não paga IPVA pode parecer difícil, mas existem opções no mercado que cumprem exatamente esse papel. Alguns modelos mais antigos, além de terem preço acessível, também oferecem manutenção simples e boa durabilidade.

De acordo com o criador de conteúdo automotivo André Fernandes (@andresparck), alguns veículos se destacam justamente por unir economia com resistência mecânica.

Civic G7: conforto e durabilidade

Um dos modelos citados é o Honda Civic G7, conhecido pela confiabilidade e conforto.

Segundo o especialista, o carro é considerado um verdadeiro “tanque de guerra”, com mecânica resistente e boa durabilidade ao longo dos anos.

Além disso, o modelo conta com suspensão independente na traseira, o que melhora o conforto ao dirigir. Por outro lado, essa mesma característica torna a manutenção da suspensão mais cara.

Outro ponto de atenção é o câmbio automático, especialmente nas versões mais antigas, que podem não ter histórico completo de manutenção.

Ainda assim, o consumo surpreende: cerca de 9,5 km/l na cidade e até 15 km/l na estrada.

Astra também entra na lista

Outro modelo destacado é o Chevrolet Astra, que também já pode se enquadrar na isenção de IPVA dependendo do estado.

O carro utiliza o conhecido motor 2.0 Família II da GM, que tem fama de robusto e difícil de apresentar problemas.

Além disso, o custo de manutenção costuma ser acessível, o que agrada quem busca economia no dia a dia.

Consumo e pontos de atenção

No caso do Astra, o consumo gira em torno de 8 km/l na cidade e pode chegar a 13 km/l na estrada.

Segundo André Fernandes, a versão automática é confiável, mas apresenta consumo mais elevado, o que pode pesar no bolso.

Por isso, avaliar o perfil de uso do carro é essencial antes da compra.

Isenção de IPVA depende do estado

Um detalhe importante é que a isenção de IPVA varia conforme o estado.

Em muitos locais, carros com mais de 15, 20 ou até 30 anos de fabricação deixam de pagar o imposto. Por isso, é fundamental verificar a regra na sua região antes de fechar negócio.

Vale a pena investir em modelos mais antigos?

Para quem busca economia, a resposta pode ser sim.

Além do preço mais baixo, esses veículos costumam ter manutenção simples e peças mais baratas. No entanto, é essencial avaliar o estado geral do carro e o histórico de uso.

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