Pedro Ribeiro - 09 de maio de 2025

Todo relacionamento começa com uma mistura de paixão, expectativas e aquele frio na barriga.

É normal querer mostrar o melhor de si, impressionar e conquistar o outro.

Mas, nesse processo, muitas vezes acabamos dizendo coisas que não são exatamente verdadeiras.

Ou pior: ouvimos frases que parecem sinceras, mas que, com o tempo, se revelam grandes mentiras.

Você já começou um relacionamento acreditando em tudo que ouviu? Já prometeu algo que sabia que não conseguiria cumprir? Se sim, você não está sozinho.

Isso acontece com mais frequência do que se imagina. A verdade é que, no início, todo mundo quer ser perfeito, ou pelo menos parecer.

As 6 maiores mentiras ditas no início de um relacionamento

1. “Eu sou diferente dos(as) outros(as)”

Essa é uma das frases mais comuns, e perigosas. Logo no início do relacionamento, muitas pessoas querem se destacar.

Então, juram que são diferentes de tudo o que você já viveu. Mas, na prática, nem sempre isso se confirma.

Com o tempo, atitudes e padrões repetitivos aparecem, e você percebe que a promessa era apenas uma tentativa de conquistar sua confiança.

2. “Não estou procurando nada sério agora”

Essa pode parecer uma fala sincera, mas, muitas vezes, é usada para manter o outro por perto, sem assumir nenhum tipo de compromisso.

Quem diz isso pode acabar entrando em um relacionamento completo, mas sem estar emocionalmente disponível.

Resultado: confusão, expectativas quebradas e mágoas desnecessárias.

3. “Nunca minto”

Essa é uma mentira clássica. Ninguém é 100% sincero o tempo todo, especialmente no início de um relacionamento.

Há quem diga isso para passar uma imagem de honestidade extrema, mas, aos poucos, pequenas mentiras aparecem.

Desde omitir sentimentos até esconder situações do passado, a verdade começa a ser moldada de acordo com a conveniência.

4. “Ex? Nem penso mais nisso”

Muita gente jura que já superou o passado, mas não é bem assim. O problema não é ter um histórico amoroso — todo mundo tem.

A questão é quando a pessoa finge estar completamente resolvida, mas continua stalkeando, falando do(a) ex com raiva ou saudade, e, pior, comparando o atual relacionamento com o antigo.

Isso é um sinal de alerta.

5. “Sou uma pessoa super tranquila”

No início, todo mundo parece calmo, paciente e bem resolvido. Mas essa tranquilidade muitas vezes dura só até a primeira divergência.

Com o passar dos dias, você pode descobrir que está se relacionando com alguém ciumento, controlador ou impulsivo.

Por isso, leve o tempo necessário para conhecer a pessoa de verdade, sem se deixar levar só pelas palavras.

6. “Gosto de tudo que você gosta”

Essa mentira nasce da vontade de agradar. Mas gostar das mesmas coisas não é um pré-requisito para um relacionamento dar certo.

Fingir interesse por hobbies, músicas ou estilos só para criar conexão pode parecer inofensivo, mas, com o tempo, essa falta de autenticidade cobra seu preço.

Afinal, ninguém consegue sustentar por muito tempo algo que não é real.

