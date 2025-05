Bolo de chocolate da Matilda: é muito gostoso e uma ótima opção pro lanche da criançada

Receita visita a nostalgia do filme clássico e ensina a preparar o bolo famosinho da época e com muito recheio

Magno Oliver - 09 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Menino Prendado)

O clássico bolo de chocolate do filme Matilda ganhou uma releitura com um ingrediente especial e ficou com um sabor delicioso. Vamos relembrar a infância com essa delícia agora!

Massa do bolo de chocolate:

– 4 ovos;

– 1 xícara e meia de açúcar;

– 150 ml de óleo;

– 300 ml de leite;

– 100 ml de café coado;

– 1 colher de chá de essência de baunilha;

– 1 xícara de chá de chocolate em pó;

– 2 xícaras de chá de farinha de trigo;

– Uma pitada de sal;

– Colher de fermento químico;

– Colher de chá de bicarbonato de sódio.

Recheio e Cobertura do bolo de chocolate:

– 800 gramas de chocolate meio amargo;

– 3 caixinhas de creme de leite.

Calda do bolo de chocolate:

– 300 ml de leite;

– 3 colheres de sopa de achocolatado.

Modo de preparo da receita

Primeiro passo é colocar o forno para pré-aquecer à 180ºC, em seguida vamos para a massa. Em uma tigela, comece peneirando a farinha de trigo, chocolate em pó, o sal, fermento químico e o bicarbonato de sódio para não ficar nenhuma pelotinha de chocolate ou outro ingrediente.

Assim, em outra tigela, coloque os ovos, bata com uma batedeira até espumar e vá acrescentando o açúcar aos poucos. Adicione o óleo, o leite, 100 ml de café coado, essência de baunilha e bata tudo na batedeira também. Depois, pegue a tigela com os pós peneirados e junte com a mistura que acabou de preparar.

Em seguida, unte com manteiga e folha de papel toalha 2 formas de bolo de 20 cm e despeje a massa. Leve para assar por 45 minutos.

Preparo do recheio da massa de bolo de chocolate

Em uma tigela, coloque o chocolate meio amargo, o creme de leite e prepare uma ganache colocando a mistura no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou, se preferir, coloque em banho Maria para derreter. Cubra com plástico filme e espere esfriar.

Assim, retire as massas do forno, corte ao meio cada massa e crie 4 camadas de bolo. Pegue uma forma, coloque um saquinho no fundo e vá montando camada por camada. Coloque uma camada de bolo, molhe com um pouco de leite e achocolatado, cubra com recheio e assim sucessivamente. Assim, cubra o bolo com o saquinho e leve para a geladeira por 4 horas para ele ficar firme. Desenforme, retire o plástico e é só aplicar a cobertura.

Confira o vídeo completo da receita:

