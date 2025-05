Iniciativa lançada pelo Governo de Goiás permite que câmeras de casas e comércios sejam acessadas pela polícia

Medida tem como intuito trazer maior segurança e melhorar o tempo de resposta em caso de emergências

Davi Galvão - 09 de maio de 2025

Imagens das câmeras serão analisadas pelas forças de segurança (Foto: Divulgação).

Foi lançado oficialmente em Goiânia o projeto Connecta Goiás, uma iniciativa que une setor privado e poder público na criação de uma rede colaborativa de segurança. A proposta prevê a integração de câmeras de videomonitoramento de residências, comércios e vias públicas ao sistema de segurança estadual.

A rede poderá ser acessada por forças de segurança como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal no estado. A adesão é voluntária e prevê o pagamento de mensalidade pelos participantes.

Na prática, isso permite as autoridades monitorarem mais pontos da cidade, incluindo câmeras particulares, fornecendo aos cidadãos a opção de escolherem se vão ou não ceder as imagens.

A ideia surgiu a partir de um projeto de lei do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto (União), aprovado e em vigor desde fevereiro de 2024.

“Esse projeto é ‘Connecta’ porque une o setor privado com forças de segurança pública, legislativo e executivo”, explicou Sérgio Monteiro, presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Eletrônica do Estado de Goiás (Siese-GO).

Até 2027, a expectativa é atingir 20 mil câmeras, sendo que, inicialmente, o projeto será implantado em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Rio Verde, Itumbiara, Itaberaí e Inhumas.

Os dispositivos contarão com inteligência artificial para monitoramento 24 horas e emissão de alertas, com o sistema também podendo identificar situações de risco, como pessoas armadas, quedas em via pública, incêndios e veículos furtados.

Como participar

Moradores e comerciantes que desejarem participar devem procurar uma das empresas associadas ao Siese-GO. A adesão exige uma visita técnica para programação da câmera e o pagamento de uma mensalidade de R$ 50.

O projeto também contempla a instalação de totens de alta tecnologia, financiados por quem deseja contar com o equipamento na rua ou imóvel.

A legislação garante que o compartilhamento das imagens com os órgãos de segurança seja voluntário e respeite a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O acesso é permitido em casos de solicitação das autoridades para investigações criminais, prevenção de delitos, situações de risco e identificação de atos de vandalismo e depredação.

Segundo o governo, cerca de 22 mil câmeras que já estão instaladas em Goiânia e outras 80 mil espalhadas por Goiás são passíveis de integração à rede do Connecta Goiás. A rede será acessada por forças de segurança como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal no estado.

