Em uma semana, novas câmeras registram quase 5 mil infrações em Goiânia; veja quais

Previsão é de que, até julho, o projeto esteja completamente implantado, com 280 radares, 100 câmeras e quatro radares móveis

Davi Galvão - 11 de abril de 2025

Imagens serão analisadas por agentes da SET. (Foto: Divulgação)

Implantado há cerca de uma semana em Goiânia, o novo sistema de videomonitoramento, equipado com tecnologia PTZ — que permite rotação de 360 graus e zoom de longo alcance, já autuou diversos motoristas por comportamentos ilegais no trânsito.

Com capacidade para registrar e autuar infrações em tempo real, os equipamentos já registraram 673 casos de uso de celular ao volante, 578 veículos estacionados em locais proibidos e 223 circulando sobre o passeio.

Além das câmeras, a fiscalização também conta com radares fixos e móveis. Na primeira semana de operação, foram emitidos 3.272 autos de infração: 1.656 por excesso de velocidade, 954 por avanço de faixa e 662 por avanço de sinal vermelho.

De acordo com o secretário municipal de Engenharia de Trânsito, Tarcísio Abreu, a simples presença das câmeras já tem influenciado os motoristas.

“No início, era comum flagrarmos o uso do celular sem qualquer preocupação. Agora, com a divulgação do monitoramento, esse tipo de infração tende a diminuir. Acreditamos que os condutores vão se tornar mais cuidadosos”, afirmou.

Parte dos novos equipamentos, como os da Avenida Universitária e da Rua 10, ainda passam por testes e aferições.

A previsão é de que, até julho, o projeto esteja completamente implantado, com 280 radares, 100 câmeras e quatro radares móveis cobrindo pontos considerados críticos.

Os dispositivos também integram o cerco eletrônico, sistema que faz a leitura automática de placas veiculares, auxiliando na recuperação de veículos roubados e em investigações policiais.

Apesar das multas e autuações, o sistema tem como principal objetivo garantir maior fluidez no trânsito, possibilitando uma maior coordenação e tempo de resposta entre as autoridades em casos de emergência.

