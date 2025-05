6 frutas amadas no exterior que nunca chegaram ao mercado brasileiro

Você já se pegou pensando por que algumas frutas exóticas, tão populares lá fora, nunca deram as caras por aqui?

Anna Júlia Steckelberg - 11 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Enquanto o Brasil é conhecido por sua vasta diversidade de frutas tropicais, como açaí, cupuaçu e jabuticaba, há uma série de frutas amplamente consumidas em outros países que ainda não conquistaram espaço nas feiras e supermercados brasileiros.

Seja por questões climáticas, logísticas ou simplesmente por falta de demanda, essas delícias permanecem fora do nosso alcance.

Vamos conhecer algumas dessas frutas que fazem sucesso mundo afora, mas que ainda são raridades por aqui!

6 frutas amadas no exterior que nunca chegaram ao mercado brasileiro:

1. Nashi (Pera Asiática)

Originária da Ásia, a nashi combina a crocância da maçã com a suculência da pera.

Cultivada há séculos no Japão, China e Coreia, recentemente ganhou popularidade na Espanha devido à sua resistência ao frio e facilidade de cultivo.

Apesar de seu sabor refrescante, ainda é pouco conhecida no Brasil.

2. Kiwano (Pepino-Africano)

Com sua casca alaranjada e espinhos, o kiwano chama atenção à primeira vista. Sua polpa verde e gelatinosa tem um sabor que lembra uma mistura de pepino e banana.

Originário do deserto de Calaári, na África, é consumido como sobremesa em países como Estados Unidos, Israel e Nova Zelândia. No Brasil, ainda é uma raridade.

3. Cherimóia

Conhecida como “fruta do conde” em alguns lugares, a cherimóia é nativa das regiões andinas do Peru e Equador.

Com polpa doce e cremosa, é apreciada em países como Espanha, Israel e Estados Unidos. No Brasil, seu cultivo é limitado e a fruta é pouco encontrada no mercado.

4. Mangostão

Considerado o “rei das frutas” em algumas partes da Ásia, o mangostão possui casca roxa espessa e polpa branca, doce e suculenta.

Originário da Indonésia e Malásia, é valorizado por seu sabor único. Apesar de sua fama, é difícil de encontrar no Brasil devido à sua delicadeza e curta vida útil.

5. Rambutan

Semelhante à lichia, o rambutan tem casca vermelha com “cabelos” suaves e polpa branca doce.

Originário da Tailândia, é popular em diversos países asiáticos. No Brasil, sua presença é rara, sendo mais comum em mercados especializados.

6. Feijoa (Goiaba-Serrana)

Nativa do sul do Brasil, Uruguai e Argentina, a feijoa é mais conhecida e consumida na Colômbia e na Nova Zelândia, onde é chamada de “pineapple guava”. Com sabor que mistura goiaba e abacaxi, é rica em vitamina C.

Curiosamente, apesar de sua origem, é pouco cultivada e consumida no Brasil.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!