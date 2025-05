Viraliza imitação de Caiado sugerindo colocar camelôs da 44 na porta do Flamboyant

Falso governador chama atenção ao sugerir povoar região com grandes marcas da capital goiana

Thiago Alonso - 11 de maio de 2025

Falso Ronaldo Caiado faz sugestões para os ambulantes. (Foto: Secom/Redes Sociais)

O humorista Luciano Sassinhora (@lucianosassinhora) chamou atenção ao fazer uma imitação do governador Ronaldo Caiado (UB), sugerindo colocar fim a um embate de décadas que a cidade de Goiânia tem enfrentado.

No vídeo, que já soma mais de 33 mil visualizações nas redes sociais, o radialista, imitando a voz grave do político do União Brasil, sugere realocar os camelôs da Região da 44 para o Flamboyant Shopping.

O registro, gravado do alto de um prédio, mostra o humorista apontando para várias localidades enquanto narra a tal “solução para o problema”, ao mesmo tempo em que utiliza muita ironia.

“Você observa Goiânia na sua maior magnitude: aqui se tem o [Shopping] Flamboyant, aí você olha no estacionamento ali do Flamboyant, ele está vazio. Isso é crise, isso é fase, está passando fase, olha o tamanho dessa área aqui parada, está certo?”, brinca.

“O que é a sugestão de um governo que governa para todos?”, diz, utilizando alguns bordões do governador. “Aqueles camelôs, Sandro Mabel, que você está brigando, fazendo carinho com eles, traga eles para cá”, sugere.

O vídeo continua com ‘Ronaldo Caiado’ levantando algumas outras hipóteses, indo além de colocar os trabalhadores no local, mas também adicionando outras grandes marcas conhecidas pelos goianos para o endereço.

Dentre as sugestões do falso governador, estão instalar a Feira da Marreta, o Biruttão, o Restaurante do Jumento, a Loja do Ratinho e as várias unidades da Star Chic, próximas às dependências do shopping.

Em uma imitação quase perfeita, Sassinhora ainda brinca ao dizer que irá construir cerca de 3,7 mil kitnets para os camelôs morarem no local, onde, segundo ele, “é um espaço para movimentar Goiânia”.

“Olha, já tem uma quadra, não precisa fazer quadra, aquilo ali dá para os meninos jogarem”, diz, ao apontar para uma parte cimentada e, em seguida, para uma poça d’água. “Olha ali a piscina, você tem uma piscina ali. Você vai falar ‘mas tem micróbio’, deixa eu te falar, filho de pobre não importa com micróbio, micróbio cai nele e ele já morre, de imediato, tá certo?”, continuou.

Por fim, ‘Caiado’ ainda brinca ao sugerir trocar grandes fast foods como McDonald’s por clássicos pit dogs da cidade, como Kid Abelha, Catatal e a sanduicheria Bob Pai.

“Coloca ali naquele espaço, movimenta Goiânia, Sandro, não fica parado, aproveita a oportunidade que está aí na sua frente”, finaliza.

