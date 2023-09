Com marquinha de biquíni e bom humor, empresário chama atenção com promoções em Goiânia

O jeito bem-humorado e criativo de anunciar promoções acompanhado de uma marquinha de sol são algumas das características que fizeram o empresário Robson Biruttão, dono do bar e restaurante “Biruttão”, que fica na Avenida Independência, em Goiânia, se destacar nas redes sociais e conquistar a clientela.

Não é por acaso que o profissional é responsável por acumular mais de 135 mil seguidores no perfil oficial dele no Instagram. Isso porque a página é uma das pioneiras quando o assunto é misturar marketing e risadas.

Para se ter uma ideia, em um dos vídeos mais recentes publicados na conta, Robson aparece com uma fantasia em que dá a impressão que um alienígena está carregando o empresário.

No entanto, a vestimenta foi apenas uma das artimanhas usadas por ele para captar mais clientes na gravação. Além da roupa, o profissional também aparece com um foguete de fogos de artifícios para salientar que as promoções anunciadas serão ‘explosivas’.

“Rapaz, as promoções que eu faço, eu sou explosão. Tudo o que eu faço é para bombar [estoura o rojão]. Olha só, promoção terça, quarta e quinta. […] Picanha, R$ 49,90, 500g, com mandioquinha, cupim 500g, R$ 49,90, Chope de cerveja, R$ 9,90 por R$ 6,90 […]”, diz.

Para além das ofertas atraentes, a marquinha de sol obtida pelo empresário é mais uma das responsáveis por arrancar risadas de internautas nas redes sociais.

Em uma outra postagem, Robson aparece com, acredite se quiser, uma tanga – deixando ainda mais evidente a ‘marquinha’ – enquanto dança e canta a música “Nóis enverga mais não quebra”, da dupla Gino e Geno. Tudo isso segurando um porquinho.

“Eu gosto de acordar é no 12. Sou feliz demais KKKK. […] obrigado Deus por me dar essa energia”, diz um trecho da legenda.

Nos comentários, internautas se divertiram pela animação do homem e até elogiaram a maneira bem humorada do empresário em “levar a vida”.

“Sou fã da sua alegria!”, escreveu uma.

“Eu dou risada demais aqui vendo seus vídeos. Deus abençoe sempre”, afirmou outro.

“Isso que é humor. Sem ofensas, sem discriminação de gênero, só alegria espontânea”, destacou um usuário.