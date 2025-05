Anápolis: esposa de criminoso é presa com R$ 200 mil em drogas durante megaoperação da PC

PC cumpria mandado de busca e apreensão contra o marido dela, mas evidências acabaram resultando em prisão

Thiago Alonso - 14 de maio de 2025

Jovem foi presa após polícia encontrar drogas na casa dela. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu na manhã desta terça-feira (14), uma jovem, de 25 anos, esposa de um criminoso condenado no Rio de Janeiro. Durante a abordagem na casa dela, em Anápolis, os policiais encontraram cerca de R$ 200 mil em drogas.

A megaoperação foi deflagrada nos estados de Goiás, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, tendo como alvo 17 mandados de busca e apreensão.

A ação, comandada pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) da 3ª Delegacia Regional de Polícia de Anápolis, teve apoio da PC do DF, sob a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri).

As investigações partiram após as autoridades identificarem uma organização criminosa estruturada, que realizava fraudes em negociações de veículos, adulterações de sinais identificadores, lavagem de dinheiro e crimes patrimoniais.

Ao cumprir as medidas judiciais, os policiais apreenderam armas de fogos de uso restrito, munições, instrumentos de adulteração veicular, rastreadores e bloqueadores de sinal, além de 16 aparelhos celulares.

As equipes também se dirigiram até a residência de um dos investigados, um criminoso preso no Rio de Janeiro, mas que possui moradia em Anápolis.

Na casa dele, os policiais apreenderam uma série de entorpecentes, incluindo 3 quilos de crack, 700 gramas de cocaína, além de materiais utilizados na preparação e fracionamento das drogas, como balança de precisão, cadernos com anotações e embalagens diversas.

Segundo a PC, as substâncias foram avaliadas em mais de R$ 200 mil e estavam sob posse da esposa do criminoso, que estava presente no momento da abordagem e foi presa em flagrante.

