Com apenas 2 ingredientes, você consegue fazer uma deliciosa manteiga caseira

Sem muita dificuldade, você consegue fazer uma manteiga caseira deliciosa, cremosa e muito mais saudável

Ruan Monyel - 14 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Cozinhando com a Ly)

A manteiga caseira é uma receita simples e ideal para pessoas que buscam alternativas mais naturais e saudáveis para o dia a dia.

Entre os itens mais consumidos no café da manhã ou em receitas diversas, a manteiga se destaca, porém, as versões industrializadas contam com diversos aditivos.

Mas você já pensou em prepara-la em casa, sem químicos, conservantes ou excesso de sal? A boa notícia é que isso é possível e mais simples do que parece.

Com apenas dois ingredientes, você consegue fazer uma manteiga caseira deliciosa, cremosa e muito mais saudável que as demais.

Com apenas 2 ingredientes, você consegue fazer uma deliciosa manteiga caseira

O processo é surpreendentemente fácil, e tudo o que você vai precisar é de creme de leite fresco e um pouco de sal. Isso mesmo, apenas dois ingredientes.

O creme de leite deve ser batido até se transformar em manteiga, o ponto certo acontece quando o soro se separa da parte sólida.

Reserve esse soro para outras receitas, como panquecas ou bolos, já que é nutritivo, saboroso e extremamente versátil.

Depois de bater bem o creme de leite e separar o soro, basta lavar a manteiga em água fria, apertando com as mãos ou uma espátula, para retirar qualquer resquício de líquido.

Isso garante uma textura mais firme e aumenta a durabilidade do produto. Por fim, adicione o sal a gosto, misture bem e pronto!

Sua manteiga caseira está pronta para ser usada em pães, torradas, legumes, carnes e tudo mais que sua criatividade permitir.

Além de mais saudável, essa versão é mais saborosa e personalizável, basta adicionar ervas, alho ou especiarias para criar versões temperadas.

Também é uma excelente ideia para quem deseja economizar, afinal, o custo da manteiga caseira é mais baixo do que o de outros produtos.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!