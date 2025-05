Homem é suspeito de matar mulher, sogra e dopar enteada antes de abusar sexualmente dela em Luziânia

Equipes da PM precisaram arrombar o portão para entrarem na residência do indivíduo

Davi Galvão - 14 de maio de 2025

Corpos da esposa e sogra do suspeito foram encontrados amarrados e com sinais de enforcamento. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada na madrugada desta quarta-feira (14) após receber a denúncia de que um homem, que já tinha passagem por homicídio, teria assassinado a esposa, a sogra e que mantinha a enteada como refém, em Luziânia.

Quem acionou as autoridades foi o padrasto do suspeito, que informou aos policiais que o homem, de 37 anos, também havia quebrado a tornozeleira eletrônica que estava utilizando.

De imediato, a PM se deslocou até o endereço do suspeito, localizado no bairro Parque Estrela Dalva IV, onde buzinou em frente a casa e bateram no portão, sem resposta.

Porém, nesse intervalo de tempo, ouviram uma garota respondendo do interior da residência, pedindo por socorro e que o agressor havia a dopado e abusado sexualmente.

Diante dos fatos, as equipes da PM arrombaram o portão e encontraram a adolescente em um quarto, de modo com que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar apoio.

Os policiais também localizaram os corpos da sogra e esposa do suspeito, identificadas como Maria José de Araújo Marinho, de 65 anos, e Andreia de Araújo Marinho, de 40. As vítimas fatais estavam amarradas e com sinais de enforcamento.

O caso foi registrado pelas autoridades e segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).