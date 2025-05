Últimos dias para inscrição em concurso público com mais de 400 vagas e salários de R$ 8 mil

Oportunidades são para níveis médio e superior e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 14 de maio de 2025

Exame sendo realizado. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Termina na próxima quinta-feira (15) o prazo para se inscrever no concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que oferece oportunidades para diferentes áreas. Os salários variam entre R$ 3.459,87 e R$ 8.140,88.

Ao todo, são 403 vagas para todo o Brasil, sendo 34 destinadas a candidatos com formação de nível médio, para o cargo de assistente, e 369 para nível superior, no cargo de analista.

As candidaturas podem ser feitas online, por meio do site do Instituto Consulpam. As taxas de inscrição são de R$ 50 para assistente e R$ 80 para analista. As provas estão previstas para o dia 13 de julho e serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

Para se candidatar, os interessados na carreira de analista devem ser graduados em Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura, Nutrição, Psicologia, Economia, Gestão do Agronegócio, Arquivologia, Direito, Estatística, Jornalismo, Marketing, Letras, Pedagogia, Tecnologia da Informação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Agrícola ou Engenharia Agronômica.

Os selecionados atuarão em regime CLT, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e benefícios como auxílio-alimentação, programa de transporte, seguro de vida, auxílio-escola, assistência à educação infantil e previdência privada.