Últimos dias para se inscrever em cursos e garantir bolsa de R$ 5.200

Essa é uma excelente chance para quem deseja unir aprendizado prático, desenvolvimento profissional e apoio financeiro

Pedro Ribeiro - 14 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Álvaro Henrique/Secretaria de Educação do DF)

Se você está de olho em boas oportunidades de cursos com incentivo financeiro, esta pode ser a chance que estava esperando.

Estudantes e profissionais interessados em crescer academicamente e contribuir com pesquisas relevantes agora têm a possibilidade de garantir uma bolsa de até R$ 5.200.

Mas atenção: o prazo para se inscrever está acabando!

As oportunidades estão sendo oferecidas por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE). O edital faz parte do Programa de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Instituições Estaduais (conhecido como Bolsas DTI).

O foco do programa é incentivar a pesquisa científica e tecnológica em diversas áreas, por meio de cursos ligados à inovação e ao desenvolvimento regional. Isso significa que, além de estudar, você terá a chance de aplicar seus conhecimentos em projetos reais que impactam diretamente a sociedade.

Quais cursos são elegíveis?

O edital contempla duas linhas de atuação:

Linha 1: Oferece até cinco bolsas no valor de R$ 3.900 por mês, durante 12 meses. Essa linha é destinada a cursos de nível superior em arquitetura e urbanismo , engenharia civil , engenharia ambiental e geografia .

Linha 2: Direcionada a quem cursa economia ou áreas correlatas, com experiência em desenvolvimento regional. Aqui, o valor da bolsa é ainda maior: R$ 5.200 mensais, também por 12 meses.

Esses cursos foram escolhidos por sua relevância no planejamento urbano e desenvolvimento econômico, o que torna a participação não apenas benéfica financeiramente, mas também estratégica para sua carreira.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas de forma eletrônica, e o prazo final é 16 de maio. Ou seja, você tem poucos dias para preparar sua documentação e enviar sua proposta.

Logo após o encerramento das inscrições, começa o período de análise:

19 a 20 de maio: Enquadramento das propostas.

21 de maio: Divulgação das propostas aceitas.

4 de julho: Resultado preliminar.

Até 5 dias após essa data: Prazo para recursos administrativos.

17 de julho: Divulgação do resultado final.

Até 25 de julho: Entrega de documentos para contratação.

1º de agosto: Início oficial das atividades dos aprovados.

Além do valor atrativo da bolsa, esses cursos são uma excelente porta de entrada para quem busca experiência acadêmica com aplicação prática. Participar desse programa é uma forma de:

Desenvolver habilidades técnicas e profissionais.

Estar em contato com pesquisadores experientes.

Contribuir para projetos importantes em nível estadual.

Impulsionar sua carreira com uma experiência relevante no currículo.

Se você se identifica com os cursos oferecidos e tem interesse em participar de projetos inovadores, o momento é agora.

Separe a documentação necessária, leia o edital completo no site da Fapitec/SE e garanta sua inscrição dentro do prazo.

Não deixe para depois — são os últimos dias para se inscrever. Essa pode ser a virada que você procurava para sua vida acadêmica e profissional.

