Com descontos e condições imperdíveis, Anápolis recebe Mega Feirão Novo Mundo

Loja garante ainda que cobre qualquer oferta da concorrência

Publieditorial - 15 de maio de 2025

Fachada de uma loja do Novo Mundo. (Foto: Divulgação/Novo Mundo)

Começa nesta quinta-feira (15) o Mega Feirão Ortobom Novo Mundo, em Anápolis.

Com preços de fábrica e descontos de até R$ 700, a ação especial segue até a próxima segunda-feira (19) e promete condições imperdíveis para os clientes, como parcelamento em até 36 vezes no carnê, pagamento em até 10 vezes sem juros no cartão, ou a possibilidade de começar a pagar somente em agosto.

Além disso, a Novo Mundo garante que cobre qualquer oferta da concorrência, permitindo que os clientes conquistem o melhor preço.

Para quem quer renovar a casa, todo o mix de produtos da loja estará com valores de feirão, incluindo colchões, móveis e eletrodomésticos.

As lojas participantes do Mega Feirão Ortobom Novo Mundo em Anápolis são: Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara; Rua Engenheiro Portela, nº 249; e Avenida Engenheiro Portela, nº 176.