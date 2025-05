Homem é encontrado morto em motel de Anápolis após noite de amor com mulher casada

Amante teria fugido do local sem prestar explicações, uma vez que toda a família da vítima a conhecia

Thiago Alonso - 15 de maio de 2025

Vítima foi encontrada morta dentro do motel. (Foto: Captura/Google Street View)

Um idoso, de 78 anos, foi encontrado morto dentro de um motel, na manhã desta quinta-feira (15), após ter uma noite intensa na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, ele havia se dirigido ao estabelecido com uma amante de longa data, onde teriam um ‘flashback’ juntos.

Contudo, por volta das 09h50, a acompanhante dele teria começado a gritar por ajuda, alegando que o ele estava passando mal.

Neste momento, uma funcionária se dirigiu ao quarto onde estava o casal, se deparando com o idoso já caído no chão do banheiro. Assustada, ela ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que se dirigiu ao endereço.

Apesar dos esforços, ao chegarem ao local, os socorristas o encontraram já sem sinais vitais, apenas podendo constatar o óbito.

Ainda no local, a equipe médica chegou a realizar um laudo preliminar, no qual não foram encontrados indícios de homicídio, confirmando a morte por causas naturais.

Com o susto, a mulher que o acompanhava evadiu do local, sem prestar mais explicações. Agora, o caso deve ser encaminhado à Polícia Civil (PC), que deve realizar a abertura de um inquérito para apurar o ocorrido.

