Maior loja de caça e pesca de Goiás será inaugurada nesta sexta-feira (16), em Anápolis

Com sete anos de atuação no mercado, Tucuna Pesca agora terá uma segunda unidade na cidade

Publieditorial - 15 de maio de 2025

Tucuna Pesca inaugura segunda unidade em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Anápolis receberá nesta sexta-feira (16) e sábado (17) um mega evento de inauguração da segunda unidade da Tucuna Pesca, se tornando a maior loja de caça e pesca do estado de Goiás em termos de estrutura.

Com sete anos de atuação no segmento, a marca – que já é conhecida pela loja na Avenida Brasil Sul – agora amplia a presença com um espaço inovador, entregando uma enorme estrutura voltada para os amantes da pesca esportiva, caça, camping e náutica.

Além de contar com um showroom completo, a loja oferece:

Sala de espera exclusiva;

Brinquedoteca para as crianças;

Área de convivência para o bate-papo da galera;

Venda de lanchas, barcos, motores, carabinas de pressão, pistolas, chumbinhos e todos os itens de pesca, desde os mais básicos como anzóis, linhas e chumbadas, até os mais sofisticados. O espaço conta também com um aquário com mais de três metros de comprimento, onde os visitantes poderão ver de perto espécies como o tucunaré.

Inauguração em dois dias de festa

A inauguração acontece nos dias 16 e 17 (sexta-feira e sábado) com shows ao vivo, petiscos, cerveja gelada e convidados especiais.

Sexta-feira (16/05) – das 9h às 19h

Jorge Augusto e Ricardo (14h30)

Vinícius e Venâncio (17h)

Sábado (17/05) – das 9h às 16h

Jorge Augusto e Ricardo (10h)

Edilson Alves (12h30)

No sábado, a inauguração contará ainda com a participação especial de Eduardo Monteiro, apresentador da Fish TV e maior nome da pesca esportiva no Brasil, diretamente de São Paulo.

Sorteio de um barco em dezembro

Durante a inauguração, os clientes poderão começar a acumular cupons para participar do sorteio de um barco completo, que será realizado em dezembro.

A cada compra realizada na loja, os consumidores garantem chances de participar da premiação.

A segunda unidade da Tucuna Pesca está localizada na Avenida Comercial Qd.39 Lt.13/14, no bairro Parque Brasília.

Saiba mais informações acessando o Instagram da loja @tucunapescago.