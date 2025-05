Últimos dias para inscrição em concurso da IFB com salários de até R$ 8 mil

Certame será realizado em duas etapas e selecionados terão jornada de 40 horas semanais

Gabriella Pinheiro - 15 de maio de 2025

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Termina na próxima sexta-feira (16) o prazo para se inscrever nos três processos seletivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) para os cargos de professores substitutos. Os salários podem variar de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29.

O certame é destinado aos candidatos que tenham ensino superior completo no Campus Samambaia. As oportunidades são para as áreas de Língua Portuguesa (1), Música (1) e Engenharia Civil (1).

Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita e online, por meio do formulário eletrônico disponibilizado no site do IFB, até as 18h da data limite.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular, além de serem submetidos a uma prova de desempenho didático, prevista para acontecer entre os dias 28 e 29 de maio de 2025 e 2 de junho de 2025.

Os selecionados no processo seletivo terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Mais informações estão disponíveis nos editais.