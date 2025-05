Criança entre a vida e a morte consegue transplante após pedido negado pela Unimed Goiânia

Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) recorreu na Justiça para obrigar a instituição a voltar atrás

Davi Galvão - 16 de maio de 2025

Prédio da Unimed (Foto: Divulgação/ Unimed)

Gustavo Campos, de 7 anos, vive uma corrida contra o tempo para sobreviver. Diagnosticado com miocardite e insuficiência cardíaca, o menino, que mora em Goiânia, precisa urgentemente de um transplante de coração.

Porém, ao solicitar o procedimento através do plano de saúde Unimed Goiânia, a família do garoto teve o pedido negado, sem justificativa. Diante da situação, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) recorreu na Justiça para obrigar a instituição a voltar atrás.

A decisão favorável saiu em caráter de urgência no sábado, 10 de maio, um dia após a Defensoria acionar o Judiciário durante o plantão. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) determinou que a Unimed custeie integralmente o transplante e os insumos necessários, sob pena de multa caso a ordem seja descumprida.

Segundo a família de Gustavo, tudo começou quando, no dia 12 de março, o garoto passou a sentir dores abdominais e tosse, sendo levado ao pronto-socorro.

O quadro se agravou rapidamente, e exames revelaram a inflamação nos músculos do coração, o que comprometeu o bombeamento de sangue.

“Quando a gente descobriu, foi desesperador. Porque eu sou enfermeira e vejo muitos casos em que prognósticos assim não são bons”, contou Bárbara.

Após o diagnóstico, Gustavo foi transferido para um hospital em São Paulo, onde os médicos recomendaram o transplante imediato. A família então solicitou a autorização ao plano de saúde, mas recebeu uma negativa sem justificativa.

A defensora pública Michelle Bitta Alencar, da 2ª Defensoria Especializada de Atendimento Inicial em Saúde da Capital, tentou resolver o caso de forma extrajudicial, mas a Unimed alegou que precisava de 20 dias úteis para analisar a demanda — tempo que Gustavo não tinha.

Sem alternativa, a DPE-GO entrou com uma Ação de Obrigação de Fazer. No pedido, a defensora argumentou que a recusa é ilegal, já que a cobertura do plano deve incluir todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde.

Internado desde março em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Gustavo segue em tratamento medicamentoso. Segundo a mãe, na última semana o quadro clínico piorou, com queda nos níveis de oxigênio no corpo. Os médicos passaram a considerar o uso de coração artificial enquanto o transplante não é realizado.

Com a decisão judicial, a Unimed fez contato com a família e afirmou que irá cumprir a determinação. Gustavo agora aguarda os próximos passos. “Se a gente precisar chegar lá, significa muito mais do que esperança, significa a vida do meu filho”, declarou a mãe.

