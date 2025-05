Vereador confessa em áudios que usou carro oficial da Câmara de Anápolis para se divertir em Ubatuba

Rápidas apurou que o caso já chegou ao Ministério Público por meio de denúncia e parlamentares veteranos acreditam que o colega pode enfrentar Comissão de Ética

Samuel Leão - 16 de maio de 2025

Luzimar Silva é vereador em Anápolis pelo Progressistas. (Foto: Divulgação)

Colecionador de polêmicas, Luzimar Silva (Progressistas) está novamente no olho do furacão por usar um carro oficial da Câmara de Anápolis para fazer viagens a São Paulo com o pretexto de comprar “brinquedos” para o Dia das Crianças, comemorado no mês de outubro.

Rápidas teve acesso a áudios que ele compartilhou com colegas quando estava a caminho do estado paulista com a mesma finalidade no final de abril.

Em tom de deboche, o parlamentar, que está no terceiro mandato, confessa que tem usado o veículo, um Fiat Cronos, em valor de mercado por chegar até R$ 120 mil, para aproveitar as belezas de Ubatuba. O município do norte paulista é conhecido pelas lindas praias, cachoeiras e resorts de luxo.

Não fosse uma multa que ele levou por excesso de velocidade, o uso do carro oficial do Poder Legislativo anapolino certamente continuaria sendo usado para atividades que não se enquadram no exercício parlamentar.

A prática é considerada pela legislação brasileira como peculato. A punição prevista para este tipo de crime no Código Penal é, além de multa, reclusão de até 12 anos em caso de condenação.

A seguir a sequência de áudios que Luzimar enviou para colegas vereadores.

“Modão não pode faltar, não”

A viagem, aparentemente animada, também foi perigosa uma vez que Luzimar Silva gravou pelo menos três áudios.

Vale lembrar que, atualmente, a maior parte dos acidentes registrados em rodovias pelo país ocorre por distração do condutor pelo uso de telefone móvel.

Se fosse flagrado dirigindo usando o celular, o vereador poderia levar mais uma multa e perder sete pontos na carteira.

“Aproveitei e dei uma ida em Ubatuba”

Ao detalhar o porquê do deslocamento para São Paulo, Luzimar Silva afirmou que, em uma viagem anterior ao estado paulista, aproveitou para ir em Ubatuba.

O que diz a Câmara de Anápolis?

Para Rápidas, a Câmara Municipal de Anápolis garantiu que o combustível usado na viagem foi custeado pelo vereador.

Porém, em nota complementar, esclareceu que Luzimar Silva recebe R$ 5 mil por mês como Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Ele pode usar até 50% desse valor para esse fim.

Caso já chegou ao MPGO e pode parar na Comissão de Ética

Rápidas apurou que o caso já chegou ao Ministério Público de Goiás (MPGO) por meio de denúncia.

Vereadores veteranos que conversaram com a coluna admitiram em reservado que a situação de Luzimar Silva traz desgastes para Câmara Municipal e temor de que aumentem a restrições para o uso dos veículos oficiais.

Por enquanto, a Corregedoria não foi provocada para convocar o vereador a prestar esclarecimentos sobre o escândalo. No entanto, caso isso ocorra, o parlamentar pode acabar tendo de enfrentar a Comissão de Ética da Casa e, em consequência máxima, até perder o mandato.

