Câmara se posiciona após Luzimar Silva receber multa durante viagem em carro oficial

Rápidas solicitou à Casa esclarecimentos acerca do pagamento da multa, do combustível, de detalhes da liberação do veículo e também do histórico de multas passadas do parlamentar

Samuel Leão - 15 de maio de 2025

Vereador Luzimar Silva. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Após o vereador Luzimar Silva (PP) receber uma multa de trânsito, por trafegar em alta velocidade na Avenida Anhanguera durante uma viagem para São Paulo utilizando um carro oficial, a Câmara Municipal de Anápolis se posicionou.

Em nota, foi respondido que desde o início da atual legislatura, ficou definido que cada vereador fica responsável pelos veículos que utiliza, inclusive pelo abastecimento, manutenção, infrações e consequentes cobranças.

Além disso, também foi relatado que o automóvel em questão está sob posse de Luzimar desde a última legislatura, e que todos os veículos oficiais são destinados exclusivamente ao exercício da atividade parlamentar.

Fontes também relataram à coluna que o corregedor da Câmara, Dr. José Fernandes (MDB), não foi provocado e que nada teria sido encaminhado à Corregedoria até o momento.

