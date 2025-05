Estratégia de Virginia Fonseca na CPI das Bets começa a trazer prejuízos para ela

Influencer está sendo atingida no maior ativo que ela angariou nos últimos anos

Paulo Roberto Belém - 17 de maio de 2025

Influenciadora marcou presença na CPI das BETs (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)

Aparecer vestida de moletom com o rosto da filha menor de idade, usando um óculos evidentemente pensado no rosto e um cabelo solto com um tom estudantil e jovial para transparecer inocência. Foi justamente esta estratégia utilizada pela influenciadora Virginia Fonseca na Comissão de Processamento de Inquérito (CPI) das Bets na última terça-feira (13), que emplacou uma crise de imagem à empresária.

A partir da entrada dela na sala das comissões do Senado Federal, quando foi ouvida pelos senadores na qualidade de testemunha, o jeito como estava e a série de posicionamentos foram um dos assuntos mais comentados da internet e nas redes sociais.

No entanto, os momentos seguintes revelaram que a influenciadora começou a passar por uma queda no número de seguidores no Instagram, o principal meio que provocou a ida dela CPI, por ter sido na rede social o palco das propagandas que ela faz à casas de apostas, as chamadas Bets.

Os dias seguintes comprovaram a tendência de perda de seguidores. Neste sábado (17), dos 53,4 milhões de seguidores no Instagram, 800 mil se debandaram, o que equivale à perda de 200 mil fãs por dia.

Cabe a equipe de Virginia Fonseca e a ela, principalmente, adotar outra estratégia para reverter a perda de seguidores na rede social ou, pelo menos, estabilizar o cenário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!