Virginia Fonseca terá que depor na ‘CPI das Bets’ nesta terça-feira (13)

Mesma comissão já convocou, antes, o cantor Gusttavo Lima, para investigar a influência dos jogos de azar

Natália Sezil - 12 de maio de 2025

Imagem mostra Virginia Fonseca (Foto: Reprodução)

Após divulgar jogos de azar e grandes empresas de aposta nas redes sociais, a influenciadora Virgínia Fonseca irá depor na CPI das Bets nesta terça-feira (13).

A presença da goiana no Senado foi confirmada à CNN pela assessoria do presidente do colegiado, o senador roraimense Hiran (PP-RR).

A convocação de Virgínia foi confirmada ainda em 2024, quando também foi aprovado o convite de participação ao cantor Gusttavo Lima.

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) busca investigar a influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras.

Junto a isso, também apurará a possível associação de diversas personalidades famosas com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro.

A presença de Virgínia Fonseca é considerada essencial para que se investigue o papel de influenciadores de grande alcance na promoção dos jogos de azar.

Além disso, também consta como objetivo “esclarecer possíveis conflitos éticos e a necessidade de regulamentação adequada nesse campo”, segundo o documento que justifica a intimação.

