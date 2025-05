Nova data para inscrição em concurso público com 403 vagas e salários de até R$ 8,1 mil

Cargos abrangem os níveis de ensino médio e superior

Beatriz Bueno - 18 de maio de 2025

Imagem de candidato preenchendo cartão-resposta de concurso público. (Foto: Reprodução)

As inscrições para o concurso público da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foram prorrogadas até às 23h59 da próxima terça-feira (20).

O prazo, que se encerraria na quinta-feira (15), foi estendido conforme retificação publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16).

De acordo com o novo cronograma, boletos gerados poderão ser pagos até o dia 21 de maio, dentro do horário bancário. O processo seletivo é organizado pelo Instituto Consulpam, cujas inscrições estão disponíveis no site da banca.

A remuneração inicial é de R$ 3.459,87 para assistente e R$ 8.140,88 para analista. Do total de vagas, 20% são reservadas para candidatos negros (pretos e pardos) e 20% para pessoas com deficiência.

A taxa de inscrição é de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 80 para cargos de nível superior.

Ao todo, são ofertadas 403 vagas para níveis médio e superior. Para cargos de assistente, exige-se ensino médio completo ou formação técnica em áreas como tecnologia da informação, contabilidade e técnico agrícola.

Já para analista, é necessário diploma de ensino superior em cursos como administração, contabilidade, engenharias, nutrição, psicologia, direito, economia, entre outros.

