Prefeitura goiana lança concurso com salários de até R$ 4,3 mil e quase 370 vagas

Oportunidades são para nível técnico e superior, com inscrições gratuitas

Natália Sezil - 16 de maio de 2025

Candidato realizando prova de concurso público. (Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

A Prefeitura de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia, lançou um novo processo seletivo para 369 cargos na Secretaria Municipal de Saúde.

As inscrições começam no dia 26 de maio e se estendem até 03 de junho, sem cobrança de taxa. Devem ser realizadas online, pelo site da prefeitura, no ícone Concursos e Seleções.

As jornadas variam de 30 a 40 horas semanais, com salários de R$ 1.714 a R$ 4.318,18.

O certame contempla cargos como assistente social, biomédico, dentista, enfermeiro, educador físico, farmacêutico, fonoaudiólogo e outros.

O processo acontece em etapa única, que analisa títulos e experiência profissional, com caráter eliminatório e classificatório.

O cronograma prevê que os resultados sejam publicados no dia 26 de junho. Mais detalhes estão disponíveis no edital.

