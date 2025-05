Sophie Charlotte e Xamã curtem dia de praia com filho da atriz

ANAHI MARTINHO

Após reatarem o namoro, Sophie Charlotte, 36, e Xamã, 35, curtiram o domingo (18) de praia com o filho da atriz, Otto. O menino, de 9 anos, é fruto da união dela com Daniel de Oliveira, 47.

Sophie e Xamã, que se apaixonaram nos bastidores da novela “Renascer” (2024), foram clicados aos beijos por paparazzis na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Há cerca de uma semana, eles posaram juntos em Paris, oficializando a reconciliação.

Os artistas, que viveram o par romântico Eliana e Damião em “Renascer”, assumiram o romance em julho de 2024, meses após Sophie se divorciar. No Carnaval deste ano, porém, anunciaram a separação.

“Estou solteira, não estou mais com o Xamã. Nos separamos, mas respeito e amo muito ele”, disse a atriz na ocasião, após o cantor ser clicado sozinho em um camarote da Sapucaí.

Na saída da festa de 60 anos da Globo, no final de abril, Sophie foi vista deixando o local ao lado de Xamã. Os dois caminharam juntos até um carro no final do estacionamento, mas se separaram ao perceberem a presença de jornalistas.

Sophie foi casada por 9 anos com Daniel de Oliveira, com quem tem Otto. Xamã tem duas filhas, Akasha, 8, com a modelo Natasha Hoffemann, e Hanna, 4, com a influenciadora Renata Gutierrez.