Wagner Moura dança frevo em Cannes

Ator e equipe de "O Agente Secreto" chegaram à estreia do filme ao som do frevo tocado por uma orquestra pernambucana

Folhapress - 18 de maio de 2025

Wagner Moura em nova série. (Foto: Captura de Tela/Youtube/Apple Tv+ Trailers)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Wagner Moura e a delegação do Ministério da Cultura (MinC) fizeram sua entrada triunfal no festival de Cannes neste domingo (18).

O ator e a equipe de “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, chegaram à estreia do filme ao som do frevo tocado por uma orquestra pernambucana. O longa está concorrendo à Palma de Ouro, prêmio máximo do festival.

Wagner entrou de mãos dadas com a esposa, Sandra Delgado. Atrás do casal, estavam Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux, a ministra Margareth Menezes, a secretária do Audiovisual Joelma Gonzaga, Camila Pitanga, Bárbara Paz, Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido, além de outros integrantes da equipe do filme e do MinC.

Todos entraram no clima do ritmo pernambucano.