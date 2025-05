Definição do comando da CAOA era desejada por executivos que acompanharam fundador

Maior empresa de Anápolis e responsável por gerar mais de 10 mil empregos na cidade, a CAOA anunciou a consolidação do plano de sucessão que, anos atrás, havia sido planejado por Carlos Alberto Oliveira Andrade, o fundador.

A última etapa foi a chegada do segundo filho à presidência.

Rápidas apurou que essa definição reforça o modelo de liderança compartilhada, iniciada em 2022 e desejada pelos executivos que acompanharam o trabalho do fundador Carlos Alberto de Oliveira Andrade.

Agora, Carlos Philippe Luchesi de Oliveira Andrade se junta a ele, atuando como copresidente executivo e concretizando o projeto do pai. Ele assume após formar-se em Finanças e Economia pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

A montadora já alcançou 46 anos de história no mercado brasileiro, tendo produzido mais de 3 milhões de veículos, entre eles os vários modelos de Tiggo, Arrizo, Tucson, o caminhão HR e outros.

“Estamos vivendo um momento de transformação e crescimento. Acreditamos que esse modelo de liderança compartilhada permitirá ainda mais agilidade nas decisões e foco nas frentes estratégicas que guiarão o futuro da Caoa”, afirmou Carlos Alberto, presidente há três anos.

Para o recém-integrado Philippe, “assumir essa posição, ao lado do meu irmão, é mais do que um marco profissional, é a realização de um sonho em família. Este é o momento de unirmos nossas visões para fortalecer ainda mais a Caoa, expandir sua atuação e prepará-la para as oportunidades do futuro.”

Anápolis passa a ter dia municipal para esporte controverso

Uma prática que, periodicamente, gera controvérsia pelo perigoso uso do cerol, também conhecido como linha chilena, agora terá um dia municipal em Anápolis. Isso porque os pipeiros, entusiastas da atividade que explora os céus, poderão comemorar o dia 29 de junho.

A proposta, do vereador Fred Godoy (Agir), traz reconhecimento à tradição que reúne vários admiradores e praticantes, especialmente nas férias de julho, e que frequentemente é transmitida de pai para filho.

Quebec Ambiental se aproxima de momento decisivo em Anápolis

Com a aproximação do término do contrato da empresa Quebec Ambiental com a Prefeitura de Anápolis, mudanças podem ocorrer no cenário e o momento se torna crucial para a gestora, responsável pela coleta de lixo e manutenção da cidade.

O período coincide com um aumento nas reclamações pela demora na retirada dos resíduos, em vários bairros, e também recebe manifestações de vereadores e outras figuras pedindo melhorias. Resta saber se, junto com a possível renovação do contrato ou a contratação emergencial, virão também exigências mais rígidas e aprimoramento nos serviços prestados. Recentemente, três novos caminhões já teriam sido anunciados como reforço para a frota.

Gripe aviária volta ao radar e Agrodefesa busca prevenção

Ainda distante das fronteiras goianas, mas já presente no cenário nacional, a gripe aviária volta a preocupar e, portanto, o Governo do Estado, por meio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), decretou situação de emergência zoossanitária em toda a unidade federativa.

A intenção é justamente reduzir o risco da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), que seria a gripe aviária, já registrada no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Por se tratar de um vírus de rápida propagação, a ação preventiva é de grande importância.

Alego e Prefeitura de Goiânia estreitam laços e entregam escrituras

O final de semana na capital goiana foi marcado não só pela Pecuária, mas também pela entrega de mais de 500 escrituras para famílias do bairro Jardim do Cerrado, ação semelhante à “tentada” por Roberto Naves (Republicanos) no Jardim Promissão, em Anápolis.

No entanto, em Goiânia a entrega também contou com a participação da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), pelo presidente Bruno Peixoto (UB), que posou ao lado de Sandro Mabel (UB), fortalecendo a relação. Outra figura que participou, e promoveu o evento, foi o vereador Tião Peixoto (PSDB), em uma interação que pode ser um início de melhoria nas relações entre o Paço e a Câmara.

Nota 10

Para o restaurante do Chef Joelson, recém-inaugurado no bairro Jundiaí. Além da excelente comida, o ambiente está muito agradável.

Nota Zero

Para o Anápolis Futebol Clube, mais conhecido como Galo que, após a boa fase no Goianão, tirou o “gosto” da boca dos torcedores e não conseguiu vencer nenhum dos 5 jogos disputados pela série C.