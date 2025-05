Paciência com falhas da Quebec em Anápolis está acabando e o pior para empresa pode acontecer

Samuel Leão - 14 de maio de 2025

Quebec tem deixado lixo de acumular nos bairros de Anápolis. (Foto: Edilson Santos/ Rádio São Francisco)

A coleta de lixo em Anápolis, serviço realizado pela Quebec Ambiental, tem deixado a desejar nos últimos tempos, com rotas cada vez menos frequentes nos bairros. O resultado tem sido lixo acumulado pela cidade e moradores cada vez mais impacientes com a situação.

Rápidas apurou que, com a cobrança de vereadores, a gestão municipal também não está disposta a tolerar a má prestação por muito tempo.

As falhas na coleta também ocorrem num contexto de denúncias de diversas irregularidades apresentadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).

Um parecer técnico elenca 42 exigências feitas pela pasta para garantir a prestação adequada do serviço, mantendo a segurança das instalações do aterro e a preservação ambiental. Entregue no começo de abril, o documento ainda dava um prazo de 90 dias para a prestação de contas. Agora, restam apenas 60 dias.

No âmbito municipal, abarcando os serviços prestados nos bairros, o secretário Thiago de Sá tem buscado ser implacável com a Quebec, impondo prazos ainda menores e exigido complemento da frota de caminhões para reforço da coleta.

No entorno do prefeito Márcio Corrêa (PL) há quem sustente que, se necessário, ele pode intervir na empresa ou suspender o contrato com a Quebec.

Comentário de Daniel Vilela a Pedro Sales vazou em microfone

Ao comentar com o governador em exercício, Daniel Vilela (MDB), que não esperava o evento promovido pela Prefeitura de Anápolis nas dimensões em que foi realizado, o titular da Goinfra, Pedro Sales, ouviu do superior uma frase que acabou vazando no microfone.

‘É pra te comprometer’, disse o número dois do Palácio Pedro Ludovico.

Políticos locais se queixam da demora na execução de obras na cidade por parte da autarquia que Pedro Sales comanda.

Espaço que abrigava tradicional igreja evangélica do Jundiaí virará academia de luxo

Com a saída da Igreja Shalon das dependências em que estavam no bairro Jundiaí, uma grande rede de academias com sede em Brasília assumiu a locação do lugar.

A inauguração ainda teve o martelo batido, mas a expectativa é de que o novo estabelecimento faça frente a Bluefit — que caiu nas graças do público A+ de Anápolis.

Elisa da Saúde ganha apoio de peso para candidatura a deputada estadual

A ex-vereadora e principal opositora ao grupo do ex-prefeito Gil Tavares (Republicanos) em Nerópolis, Elisa da Saúde (Progressistas), ganhou o apoio público do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Jose Mario Schreiner.

Elisa pretende concorrer à uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Valcenor Braz até topa sair do TCMGO, mas com uma condição

As pressões feitas ao conselheiro Valcenor Braz para que ele se aposente só aumentam e ele estaria disposto a ceder caso a Alego garanta a integralidade dos vencimentos que ele recebe no Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO).

Nota 10

Para apicultores de Niquelândia, que produzem o mel com a maior concentração de antioxidantes do Brasil, segundo pesquisa da UFG.

Nota Zero

Para os deputados Talles Barreto (UB) e Veter Martins (UB), que quase saíram nos tapas durante a sessão da Alego na terça-feira (13). A briga só não ocorreu pela intervenção sensata do “deputado do chapéu”, Amauri Ribeiro (UB).