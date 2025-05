Método holandês simples e eficaz promete secar as roupas em tempo recorde

Essa técnica simples e acessível, mostra que pequenas mudanças trazem grandes resultados

Ruan Monyel - 19 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Globoplay)

Secar as roupas durante o inverno ou em dias chuvosos é um verdadeiro desafio, especialmente para quem não possui uma secadora.

A umidade elevada e a falta de ventilação adequada dificultam a secagem das peças, resultando em roupas com odores desagradáveis ou mofo.

Além disso, o uso frequente de secadoras elétricas pode aumentar significativamente o consumo de energia e no desgaste dos tecidos.

Diante desse cenário, surge uma alternativa prática, econômica e sustentável: o método holandês para secar as roupas. Veja como fazer.

Essa técnica, originária dos Países Baixos, consiste em utilizar uma fonte de calor próxima ao varal, como uma bolsa térmica ou um recipiente com água quente, para acelerar a secagem das peças.

O calor gerado por esses objetos aumenta a temperatura ao redor das roupas, facilitando a evaporação da umidade sem a necessidade de uma secadora.

Para aplicar o método, primeiramente, certifique-se de que as roupas saiam da máquina de lavar com o mínimo de água possível, utilizando a função de centrifugação.

Em seguida, pendure as roupas no varal, deixando espaço entre elas para permitir a circulação do ar e facilitar a secagem.

Posicione a fonte de calor, como uma bolsa de água quente, próxima ao varal, garantindo que o ambiente esteja bem ventilado para evitar o acúmulo de umidade.

E se necessário, utilize um ventilador para melhorar a circulação do ar e acelerar ainda mais o processo de secagem.

Além de ser uma solução eficaz para secar as roupas em climas frios e úmidos, o método holandês apresenta outras vantagens.

Afinal, ele contribui para a economia de energia elétrica, reduzindo os custos na conta de luz e ajuda a preservar a qualidade dos tecidos, evitando o desgaste.

Essa técnica simples e acessível demonstra como pequenas mudanças no cotidiano podem trazer benefícios significativos para o dia a dia.

