Motorista de aplicativo tem carro roubado após ser vítima de sequestro relâmpago em Anápolis

Vítima foi localizada somente horas depois ao crime, jogada em uma área de mata

Thiago Alonso - 19 de maio de 2025

Motorista de aplicativo foi sequestrado na Vila Contorno. (Foto: Captura/Google Street View)

Um motorista de aplicativo viveu momentos de terror, na madrugada desta segunda-feira (19), ao ser vítima de um sequestre relâmpago, na Vila Esperança, região Sul de Anápolis.

O homem, de 60 anos, estava trabalhando quando, ao realizar uma corrida na Avenida Contorno, foi surpreendido por três homens, que já chegaram anunciando um assalto.

O que já era terrível por si só, piorou ainda mais quando os suspeitos o amarraram com o próprio cinto de segurança do carro e, sob posse do veículo, se dirigiram até Goiânia, onde, em uma farmácia, tentaram sacar o dinheiro dele em um caixa eletrônico.

Após isso, o motorista de aplicativo foi jogado — totalmente preso e sem possibilidade de fugir — em uma área de mata, sendo que encontrado somente horas depois, após uma viatura da Polícia Militar (PM) realizar patrulhamento na região.

Segundo o homem, além de levarem o veículo, os suspeitos também haviam roubado outros itens pessoais dele, incluindo a aliança, um celular e a carteira contendo uma série de documentos pessoais e cartões.

Diante do ocorrido, os PMs solicitaram apoio de outras viaturas da guarnição, a fim de localizar os possíveis autores do sequestro relâmpago.

Agora, um inquérito deve ser aberto em uma delegacia da Polícia Civil (PC), de modo que os suspeitos sejam encontrados, presos e o carro seja recuperado e devolvido ao motorista de aplicativo.

