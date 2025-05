Recurso do MPGO faz com que suspeito de estuprar criança volte a ser preso poucas horas após Justiça soltá-lo

Pedido foi feito pelo promotor Denis Bimbati e acatado pelo TJGO

Natália Sezil - 19 de maio de 2025

Sede do Ministério Público do Estado de Goiás. (Foto: MP-GO/Divulgação)

Um homem, suspeito de estupro de vulnerável, passou por duas experiências conflitantes em Goiânia, neste domingo (18): ele foi preso poucas horas após uma audiência de custódia determinar a liberdade dele.

O investigado havia sido preso em flagrante por abusar sexualmente de uma criança de apenas oito anos, na capital, segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO).

No domingo, ele passou pela audiência de custódia e conseguiu liberdade provisória, uma soltura com medidas cautelares. No mesmo dia, entretanto, um recurso imposto pelo MPGO mudou o resultado final do processo.

Em um curto intervalo de horas, o promotor de Justiça Denis Bimbati solicitou a prisão cautelar do suspeito, reforçando a importância de validar a palavra da vítima em casos de abuso sexual.

O promotor também destacou a coincidência da data em que o investigado havia conseguido liberdade: 18 de maio, instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O recurso foi, então, acatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que decretou a prisão preventiva.

O desembargador Carlos França, responsável pela decisão, ressaltou que a gravidade do crime, junto ao modo como ocorreu – “em contexto familiar e com a presença de múltiplas testemunhas” – revela a necessidade da detenção provisória “para a proteção da ordem pública”.

Agora, o investigado deve seguir à disposição da Justiça, até que o caso seja devidamente julgado.

