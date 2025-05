Não era timidez: antigamente ninguém sorria nas fotos (e o motivo é mais estranho do que parece)

Pode até parecer que, naquela época, as pessoas eram mais tristes ou armarguradas, mas a verdade é bem diferente

Gabriella Licia - 20 de maio de 2025

(Fotógrafo: Marc Ferrez, ano de 1880)

Se você já reparou que, nas fotos antigas, as pessoas raramente sorriam, saiba que isso não era coincidência e muito menos falta de alegria. O motivo por trás das expressões sérias vai muito além da timidez e envolve uma mistura curiosa de fatores técnicos, culturais e até de saúde pública.

No século XIX, por exemplo, tirar uma fotografia era um verdadeiro evento. Os equipamentos eram caros, o processo era demorado e a exposição podia durar vários minutos. Por isso, manter-se imóvel era fundamental para que o retrato não saísse borrado.

E sorrir por tanto tempo, com naturalidade, era praticamente impossível. A alternativa mais segura era manter uma expressão neutra — o famoso semblante sério que vemos nas imagens da época.

Além disso, as fotos herdaram códigos da pintura tradicional, que via o sorriso como algo pouco refinado. Rir abertamente era considerado vulgar ou até desequilibrado, enquanto a sobriedade transmitia respeito, status e elegância.

Em muitos casos, os fotógrafos orientavam os retratados a manterem uma postura solene, especialmente porque o clique seria algo duradouro — às vezes, o único registro daquela pessoa em vida.

Outro fator curioso era a questão dos dentes. Com a odontologia ainda em desenvolvimento, muitos evitavam mostrar sorrisos por vergonha de falhas ou manchas dentárias. E há ainda quem diga que sorrir em retratos antigos “quebraria a seriedade” da imagem.

A virada começou com a popularização das câmeras portáteis da Kodak no fim do século XIX, que tornaram a fotografia mais acessível e descontraída. Aos poucos, os sorrisos passaram a fazer parte dos cliques — até se tornarem o padrão que conhecemos hoje.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!