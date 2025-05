Sogros de deputado morrem após grave acidente com caminhão na BR-153

Socorristas foram acionados, mas vítimas falecerem ainda no local

Davi Galvão - 20 de maio de 2025

Carro do casal ficou severamente avariado após o acidente na BR-153. (Foto: Divulgação)

Um grave acidente na BR-153, em Rialma, região central de Goiás, resultou na morte de Cleider Vasconcelos, de 77 anos, e Raquel Dolabela, de 71, sogros do deputado estadual paranaense Requião Filho (sem partido).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal estava em uma caminhonete que foi atingida lateralmente por um caminhão enquanto tentava cruzar a rodovia, em um trevo localizado no km 302.

Com o impacto do acidente, os dois ocupantes do veículo morreram ainda no local.

O motorista do caminhão saiu ileso e permaneceu na rodovia, aguardando as autoridades. Ele passou pelo teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool.

As circunstâncias da colisão, ocorrida na tarde desta segunda-feira (19), ainda serão investigadas.

Requião Filho é deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná e filho do ex-governador paranaense Roberto Requião.

Até o momento, o parlamentar não se manifestou nas redes sociais.

