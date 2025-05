Onde assistir Atlético-MG x Corinthians pelo Brasileirão neste sábado (24)

Equipes se encontram na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), após vencerem na Copa do Brasil

Augusto Araújo - 22 de maio de 2025

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão neste sábado (24). (Foto: Captura/Instagram)

Saindo de vitórias importantes pela Copa do Brasil, Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste sábado (24), em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão.

A bola vai rolar a partir das 21h, na Arena MRV, localizada em Belo Horizonte (MG).

O Galo teve uma vitória de impor respeito contra o Maringá, nesta quarta-feira (21). Após um empate por 2 a 2 no jogo de ida, o time mineiro não tomou conhecimento dos adversários na volta.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Rubens abriu o placar pro Atlético. Já no segundo tempo, foi a vez de Patrick, Rony e Lyanco balançarem as redes e fecharem o resultado: 4 a 0.

Assim, o Galo avançou para a próxima fase da competição sem maiores problemas. Contudo, no Brasileirão, o buraco é mais embaixo.

Isso porque a equipe tem oscilado bastante, sem conseguir engatar uma sequência de vitórias. No jogo mais recente, empatou sem gols com o grande rival Cruzeiro.

Dessa forma, o Atlético-MG ocupa o 9º lugar da tabela, com 13 pontos em nove jogos.

Vitória magra

O Timão também avançou de fase na Copa do Brasil. A equipe repetiu o placar do jogo da ida e bateu o Novorizontino por 1 a 0.

Contudo, dessa vez o gol veio apenas nos acréscimos do segundo tempo. O artilheiro Yuri Alberto fez o gol solitário da partida, que decretou o triunfo do Coringão, que avançou para a próxima fase.

Da mesma forma que o Galo, a campanha do Corinthians no Brasileirão também tem sido discreta.

Na última rodada, conseguiu outra vitória magra, por 1 a 0, sobre o Santos. Novamente, Yuri Alberto foi o responsável pela vitória.

Com isso, o Timão subiu para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos.

Onde assistir Atlético-MG x Corinthians pelo Brasileirão neste sábado (24)

O Sportv fará a transmissão do confronto, pela TV a cabo, assim como o Premiere pelo sistema de pay-per-view e a plataforma de streaming Globoplay.

