Filho pega celular da mãe e gera prejuízo de R$ 23 mil

A história rapidamente viralizou, gerando empatia e mobilização de amigos, familiares e até desconhecidos

Gabriella Licia - 24 de maio de 2025

Mãe se surpreendeu com 22 caixas de pirulitos entregues na porta de casa. (Foto: Captura de Tela/Youtube/SBT News)

Uma mãe nos Estados Unidos levou um verdadeiro susto ao descobrir que seu filho de apenas 8 anos havia feito uma compra inusitada na Amazon: mais de 70 mil pirulitos, gerando um prejuízo de cerca de R$ 23,8 mil. O caso aconteceu em Somerset, Kentucky, e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

A responsável, Holly LaFavers, contou que percebeu que havia algo errado ao ver sua conta bancária negativada. Ao investigar, encontrou uma cobrança de mais de 4 mil dólares relacionada à compra dos doces. O pedido foi feito por Liam, seu filho, que costumava brincar com o celular simulando compras no aplicativo da Amazon — mas dessa vez, finalizou uma transação real.

O pedido foi enviado em 30 caixas, sendo que 22 delas já haviam sido entregues quando Holly tentou cancelar. A resposta da plataforma foi negativa, já que, por se tratar de alimentos, a devolução não seria permitida. Desesperada, ela decidiu usar as redes sociais para revender os doces e recuperar parte do valor perdido.

A história rapidamente viralizou, gerando empatia e mobilização de amigos, familiares e até desconhecidos. Com a repercussão do caso, a Amazon resolveu reembolsar Holly integralmente, encerrando o episódio com um final feliz — e um grande aprendizado.

O caso serve como alerta importante sobre os perigos de deixar dispositivos desbloqueados com crianças, principalmente em aplicativos de compras. Além disso, destaca como situações inesperadas podem gerar mobilização e apoio quando compartilhadas com leveza e sinceridade.