Professora renuncia indignada e alerta: “a tecnologia está arruinando a educação”

"De fato, estou deixando a profissão. Sexta-feira é meu último dia", declarou desanimada

Gabriella Licia - 25 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Uma professora de inglês nos Estados Unidos causou comoção ao anunciar sua demissão em um vídeo no TikTok, que já acumula mais de um milhão de visualizações. Aos 26 anos, Hannah Maria decidiu deixar a profissão, expressando frustração com o impacto negativo da tecnologia nas salas de aula.

“De fato, estou deixando a profissão. Sexta-feira é meu último dia”, declarou no início do vídeo. Hannah lecionava para o décimo ano em uma escola onde todos os alunos, do sexto ao décimo segundo ano, recebiam iPads. Segundo ela, esses dispositivos, em vez de auxiliarem no aprendizado, tornaram os estudantes dependentes de telas e desinteressados pelo conhecimento real.

“Essas crianças não sabem ler”, afirmou preocupada. “Elas têm tudo lido para elas ou simplesmente pressionam um botão para ouvir o texto. A capacidade de atenção está diminuindo. Tudo é superestimulação.”

A tecnologia como distração

Durante seu relato, Hannah descreve como os alunos deixaram de escrever e participar como antes. Eles se recusam a escrever parágrafos à mão, preferindo copiar e colar respostas da internet ou usar inteligência artificial para realizar as tarefas. “Eles querem usar a tecnologia para se entreter, não para aprender”, lamenta.

Falta de interesse preocupa

Além da tecnologia, o que mais entristece a professora é a apatia dos alunos. Segundo ela, muitos não demonstram interesse em aprender ou melhorar seu futuro. “Eles não se importam em fazer a diferença no mundo. Não se importam em aprender a escrever um currículo ou uma carta de apresentação. Apenas seguram esses aparelhos, achando que isso será suficiente para o resto da vida”, desabafa.

Embora reconheça ter tido alunos brilhantes, Hannah confessa: “Não tenho muita fé em alguns dos jovens que ensino”.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!