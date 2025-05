A fantástica história do homem que teve o Google nas mãos e fez caridade

Americano aproveitou uma brecha interna, mas decidiu destinar a oportunidade para fins sociais

Thiago Alonso - 26 de maio de 2025

Sanmay Ved comprou o domínio do site do Google. (Foto: Reprodução/Linkedin)

Já imaginou encontrar uma ‘brecha’ em uma empresa bilionária e simplesmente deixar isso passar? Foi isso que aconteceu com um pesquisador americano, ex-funcionário do Google.

O ano era 2015 quando Sanmay Ved navegava pelo Google Domains, um serviço de compra de domínios da Google, quando acabou se deparando com o endereço Google.com disponível para compra.

Custando apenas US$ 12 — algo em torno de R$ 39,96 na época —, ele não demorou muito e aproveitou a oportunidade para comprar o direito do site, provavelmente disponibilizado por conta de um erro interno.

No entanto, ao finalizar a transação, o painel de busca do Google do pesquisar se atualizou completamente, com uma mensagem de proprietário do domínio Google.com. Mesmo que tenha funcionado, o novo dono foi deslogado menos de um minuto depois, tempo suficiente para que ele recebesse até mesmo informações internas da empresa.

Ao perceber o ocorrido, Sanmay por conta própria tirou prints das informações e encaminhou todos os e-mails alertando a administração do site, onde ele já havia trabalhado.

Rapidamente a empresa o procurou e ofereceu uma recompensa de US$ 6.006,13 – avaliado em R$ 19.999,38 -, valor que o americano decidiu destinar para uma organização não governamental indiana.

Ao ver que o dinheiro seria enviado para a ONG, a Google voltou a contatar o ex-funcionário, dobrando a oferta para US$ 12 mil – mais de R$ 39 mil -, que também foi destinado para a instituição de caridade.

Toda essa história, que mais parece enredo de filme, foi contada em uma postagem no LinkedIn, chamando atenção de noticiários do mundo todo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!