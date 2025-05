6 erros que muitos brasileiros cometem na hora de jogar na loteria

Apesar de parecer algo simples, existem estratégias e comportamentos que podem influenciar, e muito, os resultados

Gabriella Licia - 28 de maio de 2025

Loterias Caixa (Foto: Divulgação)

Jogar na loteria faz parte da rotina de milhões de brasileiros, seja por hábito, esperança ou pura diversão.

No entanto, apesar de parecer algo simples, existem estratégias e comportamentos que podem influenciar — e muito — os resultados.

A verdade é que muitos apostadores acabam repetindo erros comuns que reduzem suas chances de ganhar ou, no mínimo, de apostar com mais inteligência.

Com base em estatísticas, análises de especialistas e padrões de comportamento, listamos alguns dos principais erros que grande parte dos brasileiros comete ao jogar na loteria. Confira só!

6 erros que muitos brasileiros comentem na hora de jogar na loteria:

1. Apostar sempre nos mesmos números

Muitos acreditam que jogar os mesmos números aumenta a chance de ganhar, mas estatisticamente, cada sorteio é um evento independente. Isso significa que repetir combinações não influencia positivamente o resultado — e ainda pode limitar suas chances de explorar novas possibilidades.

2. Escolher datas de aniversário

É um dos hábitos mais comuns, mas também um dos mais limitantes. Ao usar apenas datas de nascimento, o jogador restringe sua escolha a números de 1 a 31, deixando de lado dezenas igualmente importantes entre 32 e 60 (como na Mega-Sena, por exemplo).

3. Fazer apostas isoladas e raras

Jogar esporadicamente, só quando o prêmio acumula, pode parecer mais vantajoso, mas diminui a consistência. A frequência controlada de apostas aumenta as chances estatísticas ao longo do tempo — desde que com responsabilidade.

4. Não participar de bolões

Muitos ainda desconfiam dos bolões, mas eles aumentam as chances de acerto ao permitir apostas maiores com divisão de custos. É uma das formas mais inteligentes de jogar na loteria com volume e variedade de números.

5. Ignorar estatísticas e probabilidades

Alguns números têm frequência de aparecimento maior que outros em determinados períodos. Ignorar essas informações pode fazer com que o apostador sempre escolha combinações pouco estratégicas. Há sites especializados que mostram quais dezenas mais saíram nos últimos anos.

6. Apostar por impulso, sem planejamento

Muitos jogam “no susto”, na fila da lotérica ou ao ver uma chamada na TV, sem pensar muito nas combinações ou nos valores investidos. Planejar o jogo, mesmo que minimamente, ajuda a equilibrar sorte e estratégia — e evita gastar mais do que deveria.

