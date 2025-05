Bradesco realiza leilão online de imóveis em Goiás; saiba como participar

Interessados podem participar fazendo pagamento à vista ou parcelando em até 48 vezes

Gabriella Pinheiro - 30 de maio de 2025

Imóveis que estão sendo oferecidos em Goiás. (Foto: Reprodução/ freitasleiloeiro)

O Banco Bradesco realiza, em parceria com a Freitas Leiloeiro, um leilão com imóveis em condições especiais de pagamento em Goiás. A ação acontecerá de forma online até às 13h do dia 05 junho.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas três propriedades nas cidades de Goiânia, Planaltina e Trindade. O lance mínimo é de R$ 183 mil e é referente a uma casa com 358,30m². Os detalhes poderão ser vistos no site da leiloeira.

Conforme a instituição, os interessados podem participar por meio de duas formas de pagamento: à vista, com 10% de desconto, ou parcelado em até 48 vezes.

“A diversidade de imóveis, tanto em termos de características quanto de localização, é uma das principais forças do evento, principalmente pelo interesse crescente de investidores e compradores em busca de oportunidades com preços abaixo do mercado e condições facilitadas de pagamento”, destaca Sérgio Villa Nova de Freitas, fundador da Freitas Leiloeiro Oficial.

Vale lembrar que além de Goiás, estão sendo oferecidos imóveis residenciais, comerciais e terrenos nos estados de Alagoas, Amazonas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.

