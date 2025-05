Motorista de app pega passageiro gringo e o que acontece depois surpreende até ele

Condutor aceitou uma viagem com um passageiro inusitado e passou apuros com ele por um detalhe

Magno Oliver - 30 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram@uberhistorias)

Quem trabalha como motorista de aplicativo precisa se preparar sempre e estar pronto para todo tipo de situação.

Assim, a profissão é uma área que exige empatia, bom atendimento e muita racionalidade pra lidar com diversos tipos de passageiros e trajetos também.

E com um motorista de aplicativo que pegou um passageiro bem inusitado, a exigência de preparo no atendimento exigiu muito. Ele viveu uma história tão engraçada e desconfortável que o relato acabou viralizando nas redes sociais.

Em postagem no Instagram do @uberhistorias, Lucas Dias contou o caso de uma viagem que atendeu e a situação gerou reações na internet.

Na gravação, ele conta que atendeu um pedido de viagem de um passageiro que era gringo e não sabia falar português. Para aumentar o sufoco, o motorista relatou que também não sabia se comunicar em inglês.

“E o passageiro que só fala em inglês e entrou no meu carro aqui agora, lugar top, chique, hotel mais chique. A falta de preparo do brasileiro é surreal”, disse ele no início do vídeo.

“Ele entrou e falou um “HELOOU”, eu falei um “HELLOU”, e segui viagem até o fim. Chegou no final da viagem e eu pensei que ele só ia falar um “Good Night”, mas não”, continuou.

Sem saber o que fazer diante da situação, o motorista narrou que o viajante tentou dizer algumas coisas e ele não conseguiu entender nadinha.

Assim, o condutor olhou o destino final do gringo e deduziu que ele poderia estar perguntando onde ficava o local em questão. Ele conta que só apontou onde fica e se sentiu envergonhado por não entender o idioma.

Confira o vídeo completo da publicação:

