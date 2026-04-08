Em Anápolis, inquilino foge de casa alugada e abandona cinco cachorros por dias no imóvel; dois já faleceram

Os que restaram só seguem vivos graças a solidariedade da população, que tem se responsabilizado pela alimentação e fornecimento de água

Davi Galvão - 08 de abril de 2026

Cachorros seguem abandonados após inquilino fugir de madrugada. (Foto: Davi Galvão)

Os moradores do bairro Boa Vista, em Anápolis, tiveram de se unir em solidarieadade após um inquilino, que morava com os filhos em uma propriedade alugada na Rua 2, sair “fugido” na madrugada de domingo (05), deixando para trás cinco cachorros. Dos animais abandonados, dois já faleceram, com sinais de inanição, segundo a vizinhança.

O Portal 6 esteve no local nesta última terça-feira (07) e atestou a situação de abandono geral, com os dois vira-latas remanescentes apresentando comportamento extremamente dócil, ainda que também visivelmente mal nutridos.

Dona de um salão na mesma rua e apaixonada por animais, Doralice Vieira da Silva conversou com a reportagem e relatou que ficou sabendo por parte do dono do imóvel que o inquilino saiu da casa sem aviso prévio, jogando a chave por cima do muro.

“É desumano, ver uma situação dessas. Umas coisinhas tão lindas, dóceis, que já sofreram tanto”, lamentou.

Quando os vizinhos perceberam o que havia ocorrido e notaram que ninguém ia cuidar dos animais, passaram a eles próprios, na medida do possível, alimentarem os cães.

Foi o marido da dona do lar Maria Ferreira Souza, vizinha do imóvel, que recolheu o corpo co cachorro que havia morrido. A esposa contou que adotou outros dois, mas um deles amanheceu morto na manhã seguinte. O que restou, batizado de Theo, agora faz companhia aos outros dois que ela já cuidava. Brincando, parecia estar feliz.

Entre ganidos e latidos que revelam o abandono, os que ficaram abandonados aguardam um destino incerto, uma vez que o dono do imóvel, por mais que tenha permitido a presença dos animais, revelou aos moradores que em breve terá de pensar em alguma alternativa.

O Portal 6 questionou a Polícia Civil (PC) sobre o caso, mas foi informado que, até o momento, nenhuma denúncia havia sido formalizada.

Também procurada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que irá denunciar o caso à PC por abandono e maus tratos. Além disso, reforçou que a Diretoria de Bem-Estar animal irá se responsabilizar pelo resgate e recolhimento dos animais, para serem cuidados e postos em adoção.

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