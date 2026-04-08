Novas regras proíbem que donos de gatos os deixem sozinhos por longos períodos neste país

Normas neste país reforçam os cuidados exigidos para gatos de estimação, ampliando o senso de cuidado animal para outras perspectivas

Gustavo de Souza - 08 de abril de 2026

De acordo com as estimativas, os gatos podem viver até os 15 anos. (Foto: Reprodução)

A ideia do gato como um animal totalmente autônomo passou a ser confrontada com mais força. Regras de bem-estar animal determinam que os felinos domésticos, na Suécia, não podem ficar sem supervisão por longos períodos e devem receber acompanhamento frequente.

As normas da Agência Sueca de Agricultura estabelecem que cães e gatos devem, em regra, receber supervisão pelo menos duas vezes ao dia. A fiscalização também considera se o tutor oferece condições para identificar comportamentos anormais, além de garantir água, alimentação, limpeza e um ambiente saudável para seu pet.

No caso dos gatos, as exigências vão além do básico. A agência informa que o ambiente precisa permitir descanso, esconderijos, possibilidade de arranhar superfícies, subir em estruturas e receber estímulos mentais, sobretudo para animais criados exclusivamente dentro de casa.

A base dessa abordagem está na legislação sueca de proteção animal, que prevê não apenas a prevenção de sofrimento e doenças, mas também a promoção do bem-estar físico e psicológico. Segundo o próprio governo e a agência reguladora, os animais devem ser tratados de forma a preservar comportamentos naturais e uma boa qualidade de vida.

Isso ajuda a explicar por que o isolamento prolongado pode ser visto como negligência, a depender das condições observadas. Cuidar de um pet não significa apenas oferecer comida e abrigo, mas também presença, interação e rotina adequada para reduzir estresse e preservar o equilíbrio do animal.

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