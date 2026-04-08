Das águas para o mundo: conheça o peixe que a China domina com 70% do mercado global, produzido em megafazendas como o “produto de luxo” da aquicultura

China domina a produção global de enguias com megafazendas tecnológicas e transforma o peixe em uma potência bilionária da aquicultura

Gabriel Dias - 08 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

A criação de enguias se transformou em um dos negócios mais lucrativos e complexos da aquicultura mundial, e a China ocupa posição central nesse mercado.

Com domínio sobre mais de 70% da produção global, o país consolidou um modelo industrial capaz de transformar um peixe raro e valorizado em uma potência bilionária.

Esse protagonismo se explica pela combinação entre escala, tecnologia e logística.

Em várias regiões chinesas, megafazendas operam com sistemas avançados de recirculação de água, controle rigoroso de temperatura e monitoramento constante da saúde dos animais.

O processo ocorre de forma praticamente ininterrupta, com estruturas que funcionam 24 horas por dia.

Como a China construiu esse domínio

A grande dificuldade da cadeia produtiva está no fato de que as enguias ainda não se reproduzem em cativeiro em escala comercial viável.

Por isso, produtores dependem da captura das chamadas “glass eels”, as enguias jovens e transparentes, retiradas da natureza.

A China se especializou justamente na etapa mais sensível: transformar esses animais frágeis em exemplares adultos com alta taxa de sobrevivência.

Esse domínio técnico permitiu ao país ampliar a produção e abastecer mercados exigentes, especialmente o japonês, onde a enguia é considerada uma iguaria de alto valor.

Megafazendas operam como indústrias submersas

As fazendas chinesas deixaram de ser simples viveiros. Hoje, operam como complexos industriais, com milhares de tanques, alimentação controlada e sistemas automáticos que acompanham oxigênio, amônia e qualidade da água.

Além da criação, a China também controla etapas como processamento e exportação, integrando boa parte da cadeia global. Isso influencia diretamente preços, oferta e fluxo comercial na Ásia e em outros continentes.

Enquanto outros países tentam desenvolver tecnologias para reduzir a dependência desse modelo, a China segue na liderança e transforma a enguia em um dos produtos mais valiosos da aquicultura contemporânea.

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