Misturinha com vinagre e sabão remove encardido do piso e deixa brilhando como novo

Antes de gastar com produtos caros ou esfregar por muito tempo, uma combinação simples pode mudar o aspecto do piso de forma surpreendente

Layne Brito - 08 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube)

Com o passar dos dias, o piso vai acumulando marcas que nem sempre saem com uma limpeza comum. Poeira, gordura, resíduos de produtos e até a umidade acabam formando aquela aparência encardida que tira o brilho do ambiente e dá a sensação de casa malcuidada, mesmo quando tudo está em ordem.

O que muita gente não percebe é que, em vários casos, o problema não está na falta de limpeza, mas no tipo de solução usada.

Algumas misturas simples, feitas com itens que costumam estar na cozinha ou na lavanderia, podem ajudar a soltar a sujeira mais difícil e devolver um aspecto renovado ao chão sem exigir grande esforço.

Entre as alternativas caseiras que mais chamam atenção, uma delas se destaca pela praticidade e pelo resultado.

Quando usada da forma correta, ela ajuda a remover o aspecto encardido, facilita a limpeza do dia a dia e ainda deixa o piso com aparência de recém-lavado.

Veja como fazer a mistura e aplicar no piso:

Separe os ingredientes

Use vinagre branco, sabão neutro ou detergente e água morna para potencializar a limpeza.

Prepare a misturinha

Em um balde, misture uma parte de vinagre branco com água e adicione um pouco de sabão neutro.

Aplique no piso

Passe a solução com pano, rodo ou esfregão nas áreas mais sujas, espalhando bem a mistura.

Deixe agir por alguns minutos

Esse tempo ajuda a soltar a sujeira impregnada e facilita a remoção do encardido.

Esfregue com cuidado

Nas partes mais críticas, use uma vassoura de cerdas macias ou esponja própria para limpeza pesada.

Finalize com pano limpo

Retire o excesso da mistura e passe um pano úmido para dar acabamento e realçar o brilho.

Atenção extra

Antes de aplicar em todo o piso, vale testar em uma pequena área, especialmente em superfícies mais delicadas.

Além de prática, a solução chama atenção por ser econômica e fácil de preparar. Com alguns cuidados simples, o piso pode recuperar o brilho e voltar a valorizar o visual da casa sem complicação.

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